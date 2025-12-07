Премьер Ливана: Израиль должен прекратить оккупацию пяти высот на юге страны

Еврейское государство должно сделать это до конца 2025 года, заявил Наваф Салам

Редакция сайта ТАСС

ДОХА, 7 декабря. /ТАСС/. Израиль должен выполнить соглашение о перемирии от 27 ноября 2024 года и вывести войска из пяти оккупированных районов на юге Ливана до конца 2025 года. Об этом заявил премьер-министр республики Наваф Салам, выступая на Дохийском форуме по международному сотрудничеству.

"Нет никакой стратегической необходимости в сохранении контроля над пятью высотами на ливанской территории, - отметил политик. - Израилю следует прекратить их оккупацию и вывести оттуда войска до конца года с тем, чтобы положить конец состоянию войны между двумя соседями".

Как подчеркнул Салам, приоритетом для правительства Ливана является восстановление национального суверенитета и обеспечение государственной монополии на владение оружием, что предусматривает разоружение всех незаконных военизированных формирований. По его словам, шиитское движение "Хезболлах" должно подчиниться решению властей и передать свое оружие ливанской армии, что позволит ему продолжить существование в качестве политической организации.

Премьер-министр выразил заинтересованность в сохранении присутствия "голубых касок" на границе с Израилем для оказания содействия ливанской армии. "После окончания мандата Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ - прим. ТАСС) в 2007 году нам потребуются ограниченные миротворческие контингенты для заполнения любого потенциального вакуума и содействия поддержанию стабильности", - указал он.

Совет Безопасности ООН в конце августа продлил срок действия мандата ВСООНЛ до 31 декабря 2026 года и постановил начать упорядоченное и безопасное сокращение их численности на юге Ливана и вывод персонала к 2027 году. В состав сил входят 10 тыс. военнослужащих из 49 стран.