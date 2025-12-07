Нетаньяху заявил Мерцу, что отвергает идею создания палестинского государства

Израиль будет контролировать свою судьбу и продолжит отстаивать свою безопасность, подчеркнул премьер-министр еврейского государства

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © Сергей Бобылев/ ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, что выступает против создания палестинского государства.

"Что касается вопроса о двух государствах, нет, у нас, очевидно, другая точка зрения, потому что цель палестинского государства - уничтожить единственное еврейское государство. У них (палестинцев - прим. ТАСС) уже было государство в Газе, де-факто государство, и оно было использовано для того, чтобы попытаться уничтожить единственное еврейское государство. Мы считаем, что есть путь к более широкому миру с арабскими государствами, а также путь к достижимому миру с нашими (Израиля - прим. ТАСС) палестинскими соседями. Но мы не собираемся создавать [палестинское] государство, которое будет стремиться к нашему уничтожению прямо у нас на пороге", - сказал Нетаньяху.

"Мы всегда будем настаивать на том, что суверенная власть в сфере безопасности от реки Иордан до Средиземного моря навсегда останется в руках Израиля", - добавил израильский премьер. "А это значит, что Израиль будет контролировать свою судьбу и продолжит отстаивать свою безопасность", - резюмировал он.