Эксперт Филомени: заявления НАТО направлены на подрыв мирного процесса

Итальянский подполковник в запасе усмотрел конкретные признаки гибридной войны в последних заявлениях главы Военного комитета альянса адмирала Джузеппе Каво Драгоне о возможности упреждающего удара по РФ

РИМ, 7 декабря. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Заявления представителей НАТО и руководства ЕС и европейских стран об "угрозах гибридной войны" сами являются частью этой гибридной войны с использованием средств массовой информации для пропаганды. Такое мнение корреспонденту ТАСС высказал итальянский подполковник в запасе и автор книги "Умереть за НАТО?" Фабио Филомени, участвовавший в разных миссиях НАТО.

Он усмотрел конкретные признаки гибридной войны в последних заявлениях главы Военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне о возможности упреждающего удара по РФ. "Адмирал, как и руководство Италии, должны были четко объяснить, что гибридная война - это стратегия, сочетающая в себе элементы традиционных и нетрадиционных конфликтов. Это означает, что она включает в себя нестандартные действия, такие как саботаж, нападения, неизбирательное насилие и организованную преступность. Объявление о намерении нанести превентивные гибридные удары, как сказал адмирал Драгоне в качестве председателя Военного комитета НАТО, напоминает объявление войны", - сказал собеседник агентства.

"Само заявление адмирала может быть частью динамики гибридной войны, поскольку психологические операции используют средства массовой информации для пропаганды. Я имею в виду воинственную риторику, которая повторяется годами, с лицемерными лозунгами, такими как "нам нужен справедливый мир" или "Италия делает ставку на победу Украины", фразами, которые уже утомили большинство итальянцев", - продолжил он. По его убеждению, НАТО не должна вмешиваться в украинский конфликт и помогать Киеву.

Филомени видит в сроках публикации интервью Драгоне попытку срыва мирных переговоров. "Почему интервью, данное в октябре британской газете, было опубликовано именно в момент деликатного этапа мирных переговоров? Зная, насколько враждебно Великобритания всегда относилась к стремлению к миру, естественно задаться вопросом, не был ли это сделано намеренно с целью саботажа текущих переговоров", - считает эксперт.

Ранее в интервью газете Financial Times глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Североатлантический альянс рассматривает возможность упреждающих действий в ответ на якобы агрессивные действия России, однако принятие подобного решения упирается в некоторые юридические сложности.

В МИД РФ это заявление назвали крайне безответственным шагом, свидетельствующим о готовности альянса двигаться в сторону эскалации.