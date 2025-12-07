Депутат Рады Дубинский: жена Зеленского есть на пленках Миндича

Парламентарий не привел источники этой информации и подробности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Жена Владимира Зеленского Елена фигурирует на пленках, которые являются вещественным доказательством в деле о коррупции в высших эшелонах власти Украины. Об этом сообщил оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Читайте также

"Дело Миндича", обыски и отставка Ермака. Коррупционный скандал на Украине

"На пленках Миндича есть Елена Зеленская. Решала что-то по своим оплатам", - написал парламентарий в своем Telegram-канале. Депутат, находящийся в СИЗО, не привел источники этой информации и подробности.