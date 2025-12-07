Stratego-IMR: парламентские выборы на Кипре могут изменить соотношение сил

Демократическая партия, набравшая на последних выборах 11,3%, в опросе опустилась с третьего места на шестое с 7%

НИКОСИЯ, 7 декабря. /ТАСС/. Новые парламентские выборы на Кипре, намеченные на май 2026 года, могут существенно изменить соотношение политических сил на острове. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Stratego-IMR и опубликованного кипрским изданием греческой газеты Kathimerini.

Согласно исследованию, две крупнейшие партии страны - правый "Демократический сбор" (ДИСИ) и левая Прогрессивная партия трудового народа Кипра (АКЭЛ) - сохранили лидерство, получив голоса 20,4% и 19,3% респондентов. На прошлых парламентских выборах в 2021 году ДИСИ получила 27,8% голосов избирателей, АКЭЛ - 22,3%.

Демократическая партия (ДИКО), набравшая на последних выборах 11,3%, в опросе опустилась с третьего места на шестое с 7%. При этом она является наиболее популярной политической силой среди поддерживающих президента страны Никоса Христодулилиса и возглавляемое им правительство острова.

Ультраправый Национальный народный фронт (ЭЛАМ) получил голоса 14,2% опрошенных (6,8% в 2021 году), недавно созданные партии "Альма" и "Прямая демократия" получили 8,7% и 8%.

В опросе приняли участие 800 человек.