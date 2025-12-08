Новым мэром Бухареста избрали Чиприана Чуку

Он получил 36,17% голосов

БУХАРЕСТ, 8 декабря. /ТАСС/. Новым генеральным мэром Бухареста избран Чиприан Чуку. Об этом свидетельствует подсчет избирательных бюллетеней на 1 288 избирательных участках из 1 289 (99,92%), результаты опубликованы на сайте Постоянной избирательной администрации.

Согласно этому результату, Чуку получил 36,17% голосов. Независимый кандидат, поддерживаемый националистическим "Альянсом за объединение румын", Анка Александреску набрала 21,94%, а представитель Социал-демократической партии Даниел Бэлуцэ - 20,50%.

47-летний Чуку был главой администрации 6-го района Бухареста и баллотировался от Национал-либеральной партии (НЛП).

Явка составила 32,71% зарегистрированных избирателей.

В борьбе за должность мэра участвовали 15 кандидатов. Выборы были досрочными, так как предыдущий глава администрации Бухареста Никушор Дан в мае 2025 года был избран президентом Румынии и оставил пост мэра, не завершив мандата.

В этот же день в Румынии в ходе частичных местных выборов были также избраны мэры 12 населенных пунктов в различных уездах страны, а также новый глава совета уезда Бузэу, которым стал бывший премьер-министр Марчел Чолаку.