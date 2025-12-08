Трамп считает, что Россию устраивает американский план по Украине

Предложение США состоит из 28 пунктов

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что предложенный Вашингтоном план мирного урегулирования конфликта на Украине устраивает российскую сторону.

"Говоря о России, я полагаю, что оно [предложение] их устраивает", - сказал Трамп, беседуя с журналистами в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.

Вашингтон в ноябре предложил план украинского урегулирования из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. Позднее Трамп заявил, что первоначальный американский план мирного урегулирования был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. 30 ноября во Флориде прошли консультации между представителями США и Украины, на которых обсуждались пути прекращения конфликта, долгосрочное решение проблем в сферах экономики и безопасности, перспективы проведения выборов на Украине и территориальный вопрос.

3 декабря после полуночи в Москве завершилась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа, предпринимателем Джаредом Кушнером. Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, встреча, посвященная украинскому урегулированию, была конструктивной и содержательной. Стороны обсудили несколько вариантов мирного плана, в том числе вопрос территорий, договорились о продолжении контактов.