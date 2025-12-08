Трамп: США обсуждают мирный план с представителями Украины

Президент Соединенных Штатов отметил, что его администрация обсуждает проект урегулирования кризиса в том числе с Владимиром Зеленским

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация обсуждает проект мирного плана по урегулированию кризиса на Украине с представителями Киева, в том числе с Владимиром Зеленским.

"Мы разговариваем с президентом [России Владимиром] Путиным. Разговариваем с украинскими лидерами, включая Зеленского", - сказал он журналистам в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в ответ на вопрос, есть ли у него новая информация о процессе мирного урегулирования на Украине.