Трамп: США обсуждают мирный план с представителями Украины
Редакция сайта ТАСС
00:19
ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация обсуждает проект мирного плана по урегулированию кризиса на Украине с представителями Киева, в том числе с Владимиром Зеленским.
"Мы разговариваем с президентом [России Владимиром] Путиным. Разговариваем с украинскими лидерами, включая Зеленского", - сказал он журналистам в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в ответ на вопрос, есть ли у него новая информация о процессе мирного урегулирования на Украине.