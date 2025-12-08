Военные Камбоджи снова открыли огонь на границе с Таиландом

Из приграничной зоны Камбоджи эвакуируют мирных жителей

БАНГКОК, 8 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Камбоджи вновь открыли огонь на границе с Таиландом, где ситуация остается напряженной. Об этом говорится в сообщении второго военного округа сухопутных сил Таиланда.

"8 декабря 2025 года Камбоджа открыла огонь в районе Чонг Ан Ма. Мы ответили огнем в соответствии с правилами ведения боевых действий. Ситуация в этом районе остается напряженной", - говорится в сообщении, из которого следует, что огневой контакт произошел в 05:00 и 06:00 по местному времени (01:00 и 02:00 мск).

Согласно заявлениям армии Таиланда, камбоджийские военные 9 декабря в общей сложности дважды открывали огонь по таиландским позициям. На территории Камбоджи обнаружено перемещение танков Т-55, проводится эвакуация мирных жителей из приграничной зоны, указано в сообщении. "Камбоджийские войска были приведены в состояние максимальной боевой готовности после столкновений в районе Пхлан Хин Пэт Кон. Их силы также повысили боеготовность вдоль всей границы", - информировал центр оперативного управления второго военного округа сухопутных сил Таиланда.

Пресс-секретарь таиландского МИД Никондет Пхалангкун заявил 9 декабря, что таиландские военные в целях самообороны открыли огонь на границе с Камбоджей в ответ на стрельбу со стороны камбоджийских вооруженных сил. Двое таиландских военнослужащих получили ранения. Как подчеркнул Пхалангкун, "Королевская армия Таиланда опровергла заявление представителя Министерства национальной обороны Камбоджи о том, что таиландские войска первыми открыли огонь".

Командующий вторым округом сухопутных сил Таиланда ранее приказал привести в полную боевую готовность все подразделения. В связи с неопределенностью и вероятностью эскалации ситуации жителям приграничных районов провинций Бурирам, Сурин, Сисакет и Убонратчатхани армия рекомендовала укрыться "в специально отведенных убежищах в соответствии с планом эвакуации гражданского населения".