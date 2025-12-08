В Бундестаге потребовали переименовать улицы, названные в честь Ленина

Уполномоченная по делам жертв репрессий со стороны Социалистической единой партии Германии Эвелин Цупке заявила, что деятели ГДР и СССР олицетворяют страдания тысяч пострадавших

Редакция сайта ТАСС

Уполномоченная по делам жертв репрессий со стороны Социалистической единой партии Германии Эвелин Цупке © ddp/ Geisler/ Matthias Wehnert via Reuters Connect

БЕРЛИН, 8 декабря. /ТАСС/. Уполномоченная Бундестага по делам жертв репрессий со стороны Социалистической единой партии Германии (СЕПГ, являлась правящей партией во времена ГДР) Эвелин Цупке потребовала переименовать улицы, названные в честь Владимира Ленина, а также бывших деятелей ГДР.

"Спустя 35 лет после объединения [Германии] никакая улица больше не должна называться в честь Ленина, Отто Гротеволя (председатель Совета министров ГДР в 1949 - 1964 гг. - прим. ТАСС) или Вильгельма Пика (соучредитель СЕПГ, бывший президент ГДР)", - заявила Цупке газете Bild. "Название улиц является выражением признательности со стороны нашего сегодняшнего демократического общества. Эти личности, напротив, олицетворяют страдания тысяч пострадавших", - считает она.

Во многих восточногерманских городах до сегодняшнего дня сохранились улицы с названиями в честь Ленина и функционеров СЕПГ. Существуют даже улицы в честь Германо-советской дружбы. Тема переименования улиц вызывает ожесточенные дискуссии и дело даже доходит до судебных разбирательств, как, например, в городе Йерихов (Саксония-Анхальт). Причем там противники переименования получили политическую поддержку от партии "Альтернативы для Германии".