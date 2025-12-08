Медведчук: Киев уже не может рассчитывать на помощь Запада

Глава движения "Другая Украина" заявил о завершении "аукциона невиданной щедрости" относительно поддержки украинских граждан

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Украина больше не может рассчитывать на помощь Запада, которая иссякает. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Новая финансовая политика [президента США Дональда] Трампа в 2025 году в прямом смысле слова обнулила денежные поступления из США в бюджет Украины. В результате переживающая далеко не лучшие экономические времена Европа осталась единственным гарантом финансирования огромного дефицита бюджета Украины, не имея при этом ни финансового ресурса, ни политического консенсуса по данному вопросу. Украина уже не может рассчитывать на западную помощь, она иссякает, в то время как экономика России крепнет", - отметил политик.

По его словам, на Западе также заканчивается "аукцион невиданной щедрости" относительно поддержки украинских граждан.