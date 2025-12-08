Экс-посол США Шапиро: переход ко второму этапу по Газе зависит от Катара

Необходимо оказывать давление на катарских чиновников, чтобы они использовали свое влияние на ХАМАС и заставили его разоружиться, отказаться от власти и покинуть анклав, сообщил дипломат

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Переход к реализации второго этапа плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа зависит от позиции Катара и его готовности оказать максимальное давление на руководство радикального палестинского движения ХАМАС в части его разоружения и отказа от власти в анклаве. Такое мнение выразил бывший посол США в Израиле (2011-2017) Дэн Шапиро.

"Необходимо оказывать давление на катарских чиновников, чтобы они использовали свое влияние на ХАМАС и заставили его разоружиться, отказаться от власти и покинуть Газу. Без этого остальная часть плана Трампа из 20 пунктов не сможет быть реализована. Ни у кого больше нет таких рычагов влияния [на ХАМАС], как у Катара", - отметил Шапиро в X.

Экс-посол указал, что он довел соответствующую позицию до главы правительства и министра иностранных дел Катара шейха Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани.

Ранее 5 декабря американский портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Трамп планирует объявить о начале реализации второго этапа своего плана по урегулированию в секторе Газа до 25 декабря.

По данным портала, в минувшее воскресенье спецпосланник президента США Стивен Уиткофф также организовал в Нью-Йорке секретную встречу между представителями Израиля и Катара для нормализации отношений между двумя странами. В том числе, в рамках встречи должны были обсуждаться ситуация в секторе Газа и разоружение ХАМАС.

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана Трампа. Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 10 октября. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории сектора. Согласно оценкам Программы развития ООН, для реконструкции сектора Газа потребуется порядка $70 млрд.