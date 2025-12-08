La Vanguardia: Запад не способен дать эффективный ответ на партнерство РФ и КНР

Газета отмечает, что российский президент Владимир Путин ладит с председателем Китая Си Цзиньпином лучше, чем американский лидер Дональд Трамп с европейскими союзниками

Редакция сайта ТАСС

МАДРИД, 8 декабря. /ТАСС/. Западные страны сейчас не способны дать эффективный и скоординированный ответ на стратегическое партнерство между Россией и Китаем. Такое мнение озвучено в статье испанской газеты La Vanguardia.

По ее версии, "Запад, [находящийся] в разгаре экзистенциального кризиса, с США и Европой все более отдаляющимися [друг от друга], с тревогой наблюдает" за сотрудничеством между РФ и Китаем. Как считает издание, президент России Владимир Путин ладит с председателем КНР Си Цзиньпином лучше, чем американский лидер Дональд Трамп со своими предполагаемыми европейскими союзниками. В этой связи газета считает, что Запад оказывается не в состоянии предложить "эффективный и скоординированный ответ на это стратегическое партнерство" между Москвой и Пекином.

Как заявил в ноябре президент РФ, вступившие в новую эпоху российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия переживают наилучший период. По словам Путина, отношения двух государств выстраиваются на принципах равноправия, взаимной выгоды и поддержки в вопросах, которые затрагивают коренные интересы друг друга, при этом не направлены против кого бы то ни было.