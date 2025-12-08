Додон: Молдавия должна действовать исходя из интересов своего народа

Республика не должна становиться частью глобальных проектов, отметил руководитель Соцпартии

КИШИНЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Правительство Молдавии должно руководствоваться интересами страны и ее граждан по примеру новой администрации США, а не становиться частью глобальных проектов. Об этом заявил в Telegram-канале руководитель Соцпартии Игорь Додон.

"Стратегия безопасности США показала, в каком направлении движется мир: к политике суверенных государств. И в этом отношении Партия социалистов - более современная и актуальная сила, чем соросистско-глобалистская Партия действия и солидарности (ПДС). <...> Об этом должны были заявить американцы, чтобы некоторые тяжелые головы в Кишиневе или Европе тоже наконец пришли к этому выводу: государство и народ должны быть в центре внимания власти", - написал Додон.

Он подверг критике ПДС и президента страны Майю Санду, которые, следуя за позицией лидеров ЕС, продолжают поддерживать войну на Украине, а также отказываются от суверенитета ради перспективы членства в ЕС.

По итогам выборов в сентябре этого года фракция ПДС сократилась на 8 депутатов до 55 в 101-местном парламенте. Кроме того, в парламент прошли фракции Соцпартии, Компартии, блок "Альтернатива", "Наша партия" и "Демократия дома". Ранее ПДС обвинила оппозицию в подготовке госпереворота и закрыла в стране оппозиционные телеканалы и информационные порталы .