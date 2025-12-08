МИД Швейцарии: Трамп может очень быстро добиться сделки между Россией и Украиной

Глава швейцарского дипведомства Иньяцио Кассис отметил, что видит цель страны как председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2026 году "в том, чтобы ОБСЕ была готова" к такому развитию событий

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп может очень быстро заключить сделку по урегулированию на Украине между Москвой и Киевом. Такое мнение выразил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.

"Такое может произойти очень быстро, как в случае с соглашением по Газе", - сказал он в ответ на вопрос газеты SonntagsBlick о том, на какое время могут затянуться попытки Трампа по заключению соглашения между Россией и Украиной. Министр отметил, что видит цель Швейцарии как председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2026 году "в том, чтобы ОБСЕ была готова" к такому развитию событий.

Кассис отказался комментировать условия, при которых имело бы смысл провести вторую конференцию в Бюргенштоке. "Швейцария готова в любое время провести мирные переговоры, все остальное на данный момент является спекуляцией", - подчеркнул он.

Ранее портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что Вашингтон на переговорах с представителями Украины пытаются найти новый подход к урегулированию территориальных вопросов. По их данным, трехдневные переговоры спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Дональда Трампа предпринимателя Джареда Кушнера с начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым и секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым закончились 6 декабря телефонным разговором с Владимиром Зеленским. По словам одного из собеседников портала, в вопросе гарантий безопасности для Киева стороны достигли существенного прогресса, но предстоит дополнительная работа, чтобы убедиться, что стороны одинаково интерпретируют проект договоренностей.