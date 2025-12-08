МИД Швейцарии: ОБСЕ может направить несколько десятков человек на Украину

Они будут наблюдать за возможным перемирием, заявил Иньяцио Кассис

ЖЕНЕВА, 8 декабря. /ТАСС/. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) может в кратчайшие сроки направить несколько десятков человек на Украину для наблюдения за возможным перемирием. Об этом заявил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.

По его словам, организация, председательство в которой Швейцария займет с 1 января 2026 года, уже готовится к тому, чтобы сыграть свою роль в случае прекращения огня.

"Уже сегодня есть конкретные соображения по этому поводу: организация способна в кратчайшие сроки направить несколько десятков человек, - сказал он в интервью газете SonntagsBlick. - ОБСЕ могла бы наблюдать за перемирием, контролировать линию перемирия, следить за выборами и так далее".

В то же время министр напомнил, что "линия фронта в настоящее время составляет 1300 километров". Это означает, что для наблюдения за всей ее протяженностью организация "слишком мала". "Для этого потребовалось бы большое участие со стороны государств-участников", - считает Кассис.

Ранее Кассис заявлял, что ОБСЕ могла бы при необходимости создать новую миссию для наблюдения за возможным перемирием на Украине. В то же время министр признал, что ни Москва, ни Киев не были удовлетворены прошлой миссией по наблюдению. По утверждениям министра, точка зрения Украины несколько изменилась.

4 декабря замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия не считает роль ОБСЕ функциональной для достижения прочного мира на Украине. По его словам, нынешние разговоры о развертывании гражданских или мониторинговых миссий ОБСЕ лишены смысла и являются откровенной "попыткой поставить телегу впереди лошади".