Таиланд продолжит противостояние с Камбоджей до устранения угрозы

Боевые действия будут идти, пока территориальной целостности что-то угрожает, уточнил пресс-секретарь таиландского МИД Никондет Пхалангкун

БАНГКОК, 8 декабря. /ТАСС/. Таиланд продолжит военное противостояние с Камбоджей в приграничных районах, пока не устранит угрозу своему суверенитету и территориальной целостности. Об этом на брифинге заявил генеральный директор департамента информации, пресс-секретарь таиландского МИД Никондет Пхалангкун.

"Боевые действия продолжатся до тех пор, пока существует угроза суверенитету и территориальной целостности Таиланда. Позиция Таиланда, в том числе относительно ведения боевых действий, останется неизменной, пока Камбоджа не изменит свою позицию и не встанет на путь к миру. Камбоджа - единственная, кто попрал соглашение о прекращении огня и нашу совместную декларацию, которая была подписана в октябре", - сказал он, отметив, что в результате столкновений один таиландский военнослужащий погиб и еще восемь получили ранения.

"Позвольте мне отметить, что таиландские военные операции были проведены в целях самообороны в соответствии с правилами ведения боевых действий. Все операции таиландских ВВС с предельным вниманием были ограничены военными целями, чтобы в результате не пострадало гражданское население", - добавил он.

Королевская армия Таиланда в понедельник проинформировала, что камбоджийские силы обстреливали таиландские позиции с 05:00 по местному времени (01:00 мск). ВВС Таиланда в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи. Второй военный округ Сухопутных сил Таиланда также сообщил, что Камбоджа обстреляла таиландскую территорию из реактивных систем залпового огня БМ-21.