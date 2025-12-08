В парламенте Камбоджи назвали действия Таиланда "агрессивной войной"

В Национальной ассамблее призвали Бангкок немедленно прекратить боевые действия и вновь начать соблюдать принципы мирной декларации

ХАНОЙ, 8 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Таиланда ведут на границе с Камбоджей "агрессивную войну" и тем самым нарушают нормы международного права. С таким заявлением выступили в Национальной ассамблее (нижняя палата парламента) Камбоджи.

"Национальная ассамблея постановила, что агрессивная война, которую ведет Таиланд, представляет собой не только серьезное нарушение Совместной декларации о мирном соглашении между Камбоджей и Таиландом от 26 октября 2025 года, <...> но и серьезное нарушение Устава АСЕАН, Устава ООН и [норм] международного права", - сказано в сообщении пресс-службы камбоджийского парламента, опубликованном в Telegram.

Как утверждается в заявлении, Таиланд начал атаковать Камбоджу еще 7 декабря и продолжил делать это на следующий день, используя "истребители F-16, тяжелое вооружение и отравляющие вещества". Атаки затронули провинции Бентей-Миенчей, Оддар-Миенчей и Прэахвихеар на севере и северо-западе страны и привели к гибели мирных жителей, а также нанесли ущерб государственной и частной собственности.

В Национальной ассамблее призвали Таиланд немедленно прекратить боевые действия и вновь начать соблюдать принципы мирной декларации. Парламентарии обратились к международному сообществу, в частности к АСЕАН, с требованиями осудить действия Таиланда и привлечь виновных к ответственности.

8 декабря министр информации Камбоджи Нет Пхеактра заявил, что в результате обострения конфликта на границе с Таиландом погибли как минимум четверо мирных камбоджийцев и около десяти получили ранения. Ранее Камбоджа проинформировала Группу наблюдателей АСЕАН о новом обострении обстановки на границе с Таиландом и призвала к проведению полного расследования вновь вспыхнувших боевых действий. В Минобороны Камбоджи указали, что страна остается приверженной духу уважения всех предыдущих соглашений о мирном урегулировании пограничного конфликта в соответствии с международным правом и поэтому не предприняла ответные шаги после новых тайских нападений.

Премьер-министры Камбоджи и Таиланда Хун Манет и Анутхин Чанвиракун в октябре этого года в присутствии президента США Дональда Трампа на полях 47-го саммита АСЕАН подписали совместную декларацию, которая сформулировала дальнейшие шаги для мирного урегулирования пограничного конфликта между странами. Стороны подчеркнули, что обязуются "содействовать деэскалации напряженности, восстановлению доверия и взаимовыгодных отношений".