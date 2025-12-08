Зеленский: план США требует дальнейшего обсуждения по территориальному вопросу

У сторон нет единого взгляда на Донбасс, указал он

Редакция сайта ТАСС

Владимир Зеленский © Kirsty Wigglesworth - WPA Pool / Getty Images

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Элементы мирного плана США требуют дальнейшего обсуждения по ряду "деликатных вопросов", включая гарантии безопасности для Украины и контроль над восточными регионами. Об этом заявил Владимир Зеленский в телефонном интервью агентству Bloomberg.

Читайте также

Новый план США по Украине: убрать последние препятствия на пути к прочному миру?

"Есть видения США, России и Украины, и у нас нет единого взгляда на Донбасс", - сказал он, добавив, что это касается и гарантий безопасности.

Зеленский отвечал на вопросы Bloomberg после того, как президент США Дональд Трамп выразил свое разочарование тем, что тот до сих пор не ознакомился с подготовленным американской администрацией проектом мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

Зеленский только что прилетел в Лондон, где должен встретиться с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить предложение США.

О плане Вашингтона

Вашингтон в ноябре предложил план украинского урегулирования из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. Позднее Трамп заявил, что первоначальный американский план мирного урегулирования был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. 30 ноября во Флориде прошли консультации между представителями США и Украины, на которых обсуждались пути прекращения конфликта, долгосрочное решение проблем в сферах экономики и безопасности, перспективы проведения выборов на Украине и территориальный вопрос.

3 декабря после полуночи в Москве завершилась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа, предпринимателем Джаредом Кушнером. Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, встреча, посвященная украинскому урегулированию, была конструктивной и содержательной. Стороны обсудили несколько вариантов мирного плана, в том числе вопрос территорий, договорились о продолжении контактов.

В субботу в штате Флорида завершились трехдневные переговоры представителей США и Украины. По их итогам Уиткофф и Кушнер провели телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Как информировал портал Axios, США на переговорах с Украиной пытаются найти новый подход к урегулированию территориальных вопросов.