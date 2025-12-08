Сийярто: Венгрия и Турция осуждают атаки ВСУ на трубопроводы РФ и танкеры

Глава венгерского МИД напомнил, что страна получает основной объем газа из России по трубопроводу "Турецкий поток" и его ответвлениям через Болгарию и Сербию

БУДАПЕШТ, 8 декабря. /ТАСС/. Венгрия и Турция осуждают нападения Украины на трубопроводы, ведущие из России, и танкеры в Черном море. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто после встречи в Стамбуле с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Сийярто сопровождает премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на заседании двустороннего Совета стратегического сотрудничества высокого уровня с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. "Мы вместе выступаем за прекращение войны на Украине путем переговоров и осуждаем нападения на маршруты транспортировки энергоносителей, будь то нефтепроводы в России или танкеры в Черном море", - написал глава МИД в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Министр напомнил, что Венгрия получает основной объем газа из России по трубопроводу "Турецкий поток" и его ответвлениям через Болгарию и Сербию. "Турция - надежный и честный транзитный партнер. В этом году по трубопроводу "Турецкий поток" к нам поступит около 8 млрд кубометров природного газа. Мы вместе выступаем против того, чтобы вопрос энергоснабжения рассматривался с политической или идеологической точки зрения", - добавил Сийярто.

Ранее правительство Венгрии неоднократно заявляло, что рассматривает удары ВСУ по инфраструктуре нефтепровода "Дружба" как угрозу своей энергетической безопасности. Будапешт требовал от Киева немедленно прекратить такие действия и обращался к Брюсселю с призывами оказать влияние на украинские власти.