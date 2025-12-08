Reuters: в Стратегии нацбезопасности США не упоминается денуклеаризация КНДР

Это может сигнализировать о желании Вашингтона возобновить переговоры с Пхеньяном в 2026 году

ЛОНДОН, 8 декабря. /ТАСС/. Новая Стратегия национальной безопасности США не содержит положения о цели денуклеаризации КНДР, что может сигнализировать о желании Вашингтона возобновить переговоры с Пхеньяном в 2026 году, сообщает агентство Reuters.

"Я думаю, это в определенном смысле был осознанный шаг - не упоминать идею денуклеаризации", - заявил эксперт Исследовательского института объединения Республики Корея Хон Мин. Отмечается, что впервые с 2003 года документ не содержит упоминаний о необходимости "устранения ядерной угрозы", якобы исходящей от КНДР. В Стратегии национальной безопасности США от 2017 года КНДР 16 раз была названа угрозой для Соединенных Штатов и "государством-изгоем, которое может применить ядерное оружие против США".

В сентябре лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что призывы к денуклеаризации Пхеньяна равнозначны посягательству на конституционный строй, поскольку ядерный статус страны закреплен в ее основном законе.

Ранее начальник управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Ви Сон Лак заявил, что Сеул не собирается сокращать масштабы военных учений с США ради возобновления диалога с КНДР.