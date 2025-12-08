Стармер завел аккаунт в TikTok, несмотря на ограничения для госслужащих

Первой публикацией премьера Британии стал ролик о том, как он и его жена Виктория включают иллюминацию на рождественской елке, установленной у входа в резиденцию политика

ЛОНДОН, 8 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер завел аккаунт в основанной в Китае социальной сети TikTok, несмотря на запрет скачивать это приложение на служебные мобильные устройства госслужащих. Об этом сообщила газета The Times.

Как убедился корреспондент ТАСС, первой публикацией политика, размещенной четыре часа назад, стал ролик о том, как Стармер и его жена Виктория включают иллюминацию на рождественской елке, установленной у входа в резиденцию премьера. Пост просмотрели 47 тыс. человек. Для сравнения: второй ролик о прибытии Владимира Зеленского на Даунинг-стрит за полчаса посмотрели всего 2 334 человек. Всего же на канал главы британского правительства подписались 2 319 человек.

По информации The Times, решение завести страницу в TikTok было принято в рамках новой коммуникационной стратегии, когда премьер-министр обращается к своим избирателям напрямую через популярную среди них соцсеть.

Запрет на использование TikTok на служебных устройствах был введен в Великобритании в 2023 году. Тогда правительство заявило о том, что приложение потенциально может хранить и передавать третьей стороне личные данные пользователей, в том числе их контакты и геолокацию. Тогда подчеркивалось, что решение о запрете было принято на основании рекомендаций британских спецслужб. Оно касалось только рабочих телефонов чиновников и не распространялось на их личные смартфоны.

Пресс-служба TikTok в ответ на действия британских властей выразила разочарование ужесточением подхода к социальной сети. В соцсети отметили, что готовы обсуждать возникшие озабоченности с правительством Соединенного Королевства, но они "должны базироваться на фактах". В заявлении говорилось, что TikTok требует к себе такого же отношения, как и к другим социальным сетям.