Еврокомиссар Кубилюс предложил Литве подать иск Белоруссии за ущерб транспорту

Еврокомиссар по вопросам обороны и космосу назвал полеты метеорологических зондов над балтийской республикой и задержку грузовиков на территории Белоруссии "гибридными атаками" Минска и заявил, что с этим "необходимо бороться не только физическими, но и юридическими методами"

ВИЛЬНЮС, 8 декабря. /ТАСС/. Литва должна предъявить Белоруссии юридические претензии и выставить счет за ущерб гражданской авиации и грузоперевозчикам. Об этом заявил журналистам еврокомиссар по вопросам обороны и космосу Андрюс Кубилюс.

Он назвал полеты метеорологических зондов над Литвой и задержку грузовиков на территории Белоруссии "гибридными атаками" Минска и заявил, что с этим "необходимо бороться не только физическими, но и юридическими методами".

По мнению еврокомиссара, прежде всего следует подсчитать ущерб, который этими действиями наносится гражданской авиации и грузоперевозчикам. "Надо зафиксировать данные финансовые потери и уяснить, куда с этим обратиться", - заявил Кубилюс.

Литовско-белорусская граница была по одностороннему решению Вильнюса закрыта с 29 октября из-за запусков контрабандистами метеозондов. В ответ Минск прекратил пропуск литовских фур через границу и распорядился поставить их на платные стоянки. В результате в Белоруссии застряли сотни литовских грузовиков. 20 ноября Литва открыла границу, но эти фуры пока остаются на месте.

С начала года Вильнюс насчитал более 600 случаев нарушения границы воздушными шарами контрабандистов, а также около 200 пограничных инцидентов с беспилотными летательными аппаратами. Многократно в общей сложности десятки часов приходилось закрывать международные аэропорты Вильнюса и Каунаса.