Суд ООН включил в рассмотрение иски России против Украины

Международный суд дал Киеву год для ответа на них

Редакция сайта ТАСС

ГААГА, 8 декабря. /ТАСС/. Международный суд ООН признал встречные иски России против Украины приемлемыми и официально включил их в рассмотрение. Об этом говорится в решении инстанции.

Суд подтвердил, что российские требования напрямую связаны с предметом иска Украины и подпадают под юрисдикцию суда. Решение было принято большинством голосов - 11 против 4. Фактически это означает, что инстанция признает аргументы Москвы и приступит к их рассмотрению.

Также отмечается, что суд назначил дальнейшие процессуальные шаги: Украина должна подать ответ на российские иски к 7 декабря 2026 года, Россия может направить свои возражения к 7 декабря 2027 года.

5 декабря МИД России сообщил, что Суд ООН отклонил возражения Украины и согласился рассматривать встречные обвинения России по Конвенции о геноциде, указав на готовность дать оценку действиям киевских властей и их пособников. В ведомстве подчеркнули, что требования Москвы признаны допустимыми в полном объеме, несмотря на попытки Украины помешать их рассмотрению.