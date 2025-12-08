Глава контрразведки ФРГ выступил за расширение ее полномочий из-за роста угроз

Зинан Зелен также надеется на улучшение сотрудничества с другими органами безопасности

БЕРЛИН, 8 декабря. /ТАСС/. Руководитель Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ (BfV), которое выполняет функции контрразведки страны, Зинан Зелен на фоне роста гибридных угроз выступил за расширение полномочий ведомства, а также улучшение сотрудничества с другими органами безопасности и ВС Германии.

"Я надеюсь, что в будущем у нас появятся полномочия и возможности, которыми обладают другие европейские партнерские ведомства", - заявил Зелен, выступая перед участниками симпозиума "Переломный момент - и что теперь? Роль Федерального ведомства по охране Конституции в архитектуре безопасности Германии". В этом контексте он выразил уверенность в том, что МВД ФРГ будет продвигать необходимые законодательные изменения.

Зелен считает, что улучшение сотрудничества между различными органами, как это уже было установлено в отношении текущих рисков, исходящих от агрессивных исламистов, в рамках Совместного центра по борьбе с терроризмом федерального и земельного правительств имеет решающее значение в отношении гибридных угроз. В предыдущий законодательный период МВД Германии инициировало создание такого форума, включающего рабочую группу по борьбе с дезинформацией. Однако эксперты полагают, что этого недостаточно.

BfV было создано 75 лет назад. Ведомство насчитывает около 4,2 тыс. сотрудников. Его основными задачами являются контрразведывательная деятельность, наблюдение за организациями и лицами, представляющими угрозу "свободному и демократическому порядку" в Германии.