"Страна": в Одессе начали проверять документы у мужчин, одетых как хасиды

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Полицейские в Одессе на юге Украины начали проверять документы у мужчин, которые одеты как хасиды. Об этом пишет издание "Страна".

По его данным, местные мужчины решили носить такую одежду, чтобы свободно перемещаться по городу. Отмечается, что сотрудники правопорядка ранее не останавливали представителей еврейской общины.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Ежедневно сотрудники военкоматов на улицах заталкивают мужчин в ведомственные микроавтобусы. Такой способ мобилизации прозвали "бусификацией". В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах.