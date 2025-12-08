Глава МИД ФРГ предупредил Францию о последствиях санкций против КНР

Более высокие пошлины следует рассматривать лишь как "крайнюю меру", отметил Йоханн Вадефуль

ПЕКИН, 8 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль скептически отнесся к заявлению президента Франции Эмманюэля Макрона о возможном введении торговых пошлин в отношении китайских товаров и предупредил об "эффекте пинг-понга". Его слова приводит агентство DPA.

"Германия принципиально не придерживается политики протекционизма. Но китайская сторона должна понимать, что она должна что-то сделать в этой области", - заявил Вадефуль в ходе визита в Пекин. Глава МИД ФРГ добавил, что более высокие пошлины следует рассматривать лишь как "крайнюю меру", и выразил сомнения в их эффективности. "Потому что, если попасть в такой цикл, то обычно возникает эффект пинг-понга или раскручивание спирали с дальнейшими ответными реакциями, а это только вредит свободной торговле", - констатировал министр.

7 декабря Макрон в интервью газете Les Echos заявил, что Евросоюз может рассмотреть вопрос о введении торговых пошлин в отношении китайских товаров, если Пекин не решит проблему торгового дефицита между ЕС и КНР. По словам президента Франции, он уже обсуждал возможное введение таких пошлин с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В то же время Макрон подчеркнул, что сформировать единый европейский фронт в этом вопросе будет непросто.