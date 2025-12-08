Спикер парламента Грузии: политика открытых дверей НАТО стала похожа на приманку

Стратегию национальной безопасности США, в которой говорится, что НАТО должна перестать восприниматься как постоянно расширяющийся альянс, приводит в пример Шалва Папуашвили

ТБИЛИСИ, 8 декабря. /ТАСС/. Политика открытых дверей НАТО, которая подразумевала пополнение альянса новыми членами, на самом деле превратилась в приманку, так как выяснилось, что организация не планирует расширяться. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в интервью грузинскому телеканалу "Рустави-2".

В подтверждение своих слов Папуашвили привел недавно обнародованную Стратегию национальной безопасности США, в которой говорится, что НАТО должна перестать восприниматься как постоянно расширяющийся альянс. Глава грузинского парламента вспомнил известную метафору о моркови для осла. "Политика открытых дверей НАТО начинает быть похожей на морковь для осла, то есть на мотиватор, который позволяет водить страну в том направлении, куда хочешь. При том, что осел никогда не дотянется до моркови. Это является горькой реальностью, которую мы наблюдаем в последнее время", - сказал Папуашвили.

Он добавил, что Грузия сделала все необходимое для членства в НАТО, и теперь мяч на стороне альянса.

Грузия сотрудничает с НАТО с конца 1990-х годов. В ноябре 2002 года президент Эдуард Шеварднадзе на саммите в Праге заявил о желании страны стать членом альянса. Это стремление подтвердил и следующий президент Михаил Саакашвили. Пришедшая в 2012 году к власти партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" продолжила курс на интеграцию в военный блок, однако в то же время "важнейшей задачей" внешней политики страны власти назвали "поэтапную нормализацию отношений с РФ не в ущерб территориальной целостности Грузии". В 2017 году в Конституции Грузии появилась запись о необходимости принятия конституционными органами всех возможных мер для обеспечения полной интеграции страны в ЕС и НАТО.