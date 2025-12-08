Нидерланды направляют корабль в Карибский бассейн из-за напряженности в регионе

Минобороны королевства отметило, что судно Den Helde будет обеспечивать "логистическую поддержку" силам страны в случае необходимости

ГААГА, 8 декабря. /ТАСС/. Нидерланды направляют корабль Den Helder в Карибское море на фоне сохраняющейся напряженности в регионе. Об этом говорится в заявлении министерства обороны страны.

В ведомстве отметили, что угрозы для принадлежащих королевству территорий в Карибском бассейне сейчас, решение об отправке корабля объясняется "мерами предосторожности". Он будет обеспечивать "логистическую поддержку" нидерландским силам в случае необходимости.

Как уточнили в Минобороны, корабль Den Helder ранее уже находился в карибских водах, где с середины октября участвовал в испытаниях в условиях жаркого климата, позднее посетил порты Норфолка и Нью-Йорка.

Напряженность в Карибском регионе

Обстановка в Карибском море обострилась из-за напряженности между США и Венесуэлой. Вашингтон бездоказательно обвиняет Каракас в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле.

Как сообщила в августе The New York Times, Трамп подписал закрытую директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. После этого в район Карибского моря были переброшены значительные дополнительные подразделения ВС США. Затем Вашингтон начал нанесение ударов с воздуха по катерам, на которых, по данным американского правительства, в направлении США транспортируются наркотики в Карибском море и восточной части Тихого океана. В ноябре Пентагон сообщил, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford вошла в зону оперативной ответственности Южного командования ВС США.

Согласно подсчетам телеканала CNN, ВС США за последние месяцы уничтожили у побережья Латинской Америки более 20 катеров под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков, жертвами стали свыше 80 человек. После одного из этих ударов президент Колумбии Густаво Петро заявил, что в результате американской операции погиб рыбак из его страны, а не торговец наркотиками.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее заявил на многотысячном митинге в Каракасе, что народ и вооруженные силы готовы защищать республику от империалистических угроз. Он указал, что страна "пережила примерно 22 недели психологического террора", но за это время "народ в гражданском, военном и полицейском единстве готовился защищать построение свободной, суверенной и социалистической Венесуэлы".