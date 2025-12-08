Трамп: Европа "движется в плохом направлении"

Президент США раскритиковал штраф, наложенный Европейской комиссией на платформу X

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп раскритиковал штраф, наложенный Европейской комиссией на платформу X, и предупредил, что Европа "движется в очень плохом направлении". Об этом он заявил на встрече с представителями сельскохозяйственной отрасли в Белом доме.

Отвечая на вопрос о штрафе, Трамп назвал это решение Брюсселя неприятным и добавил: "Я не думаю, что это правильно. Европа должна быть очень осторожна".

Он выразил обеспокоенность нынешним политическим курсом стран ЕС. "Мы хотим сохранить Европу Европой. Европа идет в плохом направлении. Это очень плохо, очень плохо для людей. Мы не хотим, чтобы Европа так сильно менялась", - сказал президент.

5 декабря Еврокомиссия оштрафовала X на €120 млн за нарушение цифровых правил ЕС. Как заявил на брифинге представитель ЕК Тома Ренье, X "нарушила нормы транспарентности". Это, по его словам, включает наличие на платформе платной синей отметки верифицированного пользователя, которая "вводит в заблуждение", поскольку ее "может купить любой", а X "не проводит достаточной верификации".