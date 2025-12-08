NY Post: Европа унижена, потому что будущее Украины решают США и РФ

Как говорится в статье, европейские страны рискуют стать неактуальными на собственной территории

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Европейские страны чувствуют себя униженными, поскольку США и Россия определяют будущее Европы, не консультируясь с ними по новому мирному плану по урегулированию на Украине. Об этом пишет газета The New York Post (NY Post) в своей аналитической статье, посвященной реакции на план президента США Дональда Трампа.

Предложенный Вашингтоном план, указывают в статье, является "тройной победой" для европейцев, поскольку он гарантирует Украине суверенитет и возможность вступления в Евросоюз, при этом она может получить гарантии безопасности НАТО и значительно увеличить свою армию. План также предусматривает посредничество США в диалоге Североатлантического альянса с РФ для разрядки напряженности.

Однако, напоминает газета, европейские лидеры, включая канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эмманюэля Макрона, выступили с критикой плана Трампа.

По мнению NY Post, истинная причина возражений кроется в желании ЕС контролировать использование $300 млрд замороженных российских активов. Газета заключает, что "европейцы чувствуют себя униженными", в связи с тем, что РФ и США формируют их будущее. "Взрослые договорились о плане урегулирования", Европа рискует стать "неактуальной на своей собственной территории".

О плане Вашингтона

Вашингтон в ноябре предложил план украинского урегулирования из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. Позднее Трамп заявил, что первоначальный американский план мирного урегулирования был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. 30 ноября во Флориде прошли консультации между представителями США и Украины, на которых обсуждались пути прекращения конфликта, долгосрочное решение проблем в сферах экономики и безопасности, перспективы проведения выборов на Украине и территориальный вопрос.

3 декабря после полуночи в Москве завершилась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа, предпринимателем Джаредом Кушнером. Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, встреча, посвященная украинскому урегулированию, была конструктивной и содержательной. Стороны обсудили несколько вариантов мирного плана, в том числе вопрос территорий, договорились о продолжении контактов.

6 декабря в штате Флорида завершились трехдневные переговоры представителей США и Украины. По их итогам Уиткофф и Кушнер провели телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Как информировал портал Axios, США на переговорах с Украиной пытаются найти новый подход к урегулированию территориальных вопросов.