Законодатель Луна: США должны прекратить помощь Украине из-за гонений на церковь

Член Палаты представителей Конгресса также напомнила, что киевские власти недавно уличили в коррупции

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Администрации США следует прекратить поддержку Украины из-за гонений на церковь со стороны Киева. Об этом заявила член Палаты представителей Конгресса Анна Паулина Луна (республиканка от штата Флорида) в X.

"Отчеты подтверждают, что на Украине проводят рейды на церкви, задерживают священнослужителей и подвергают гонениям некоторые христианские конфессии, - отметила она. - Если правительство сажает в тюрьмы христиан, почему мы все еще отправляем ему сотни миллионов долларов без надзора? Прекратите финансирование. Потребуйте подотчетности". "США оплачивают систематические гонения на христиан на Украине. Активисты кричат о правах человека, если только жертвами не являются христиане. Прекратите отправлять средства американских налогоплательщиков Украине", - подчеркнула Луна.

"Правительство США не должно давать $400 млн Украине, особенно в свете того, что [Владимир] Зеленский отказывается отвечать на предложения президента [США Дональда Трампа] относительно мирных договоренностей", - также отметила законодатель. "Украинские власти только что были уличены в коррупции, и можно с уверенностью сказать, что имеет место отмывание денег. Ужасно, что Конгресс все еще отправляет им деньги. Это нужно исключить из оборонного бюджета", - заключила она. Проект американского военного бюджета предусматривает выделение по $400 млн на поддержку Украины в 2026 и 2027 годах.

Гонения на Украинскую православную церковь (УПЦ) начались на Украине после госпереворота 2014 года при президенте Петре Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, сторонники раскольнической Православной церкви Украины силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. Правоохранительные органы предъявляют священникам УПЦ обвинения в госизмене и других преступлениях, против них также вводят санкции. 29 августа текущего года Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести на основании закона, который был инициирован Зеленским и принят летом прошлого года, подала иск о запрете на Украине УПЦ и передаче ее имущества, средств и активов государству. Первое заседание суда прошло 30 октября.