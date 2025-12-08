Axios: США давят на Зеленского, чтобы он согласился на условия мирного плана

По данным портала, украинские чиновники считают, что американская администрация пытается отдалить его от европейских лидеров

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа оказывает давление на Владимира Зеленского, чтобы он согласился на условия предложенного ему плана урегулирования кризиса на Украине. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил в понедельник портал Axios.

"Украинские чиновники заявили, что, по их мнению, США пытаются отдалить Зеленского от европейских лидеров, чтобы иметь возможность оказывать на него более эффективное давление", - указывается в статье. "Зеленский не может принимать столь радикальные решения без консультаций со своими ключевыми союзниками в Европе", - приводит портал слова одного из украинских официальных лиц.

Как отметил собеседник портала, администрация Трампа подталкивает Зеленского к быстрым действиям, пока европейцы советуют ему проявлять осторожность и терпение.