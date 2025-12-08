Мерц допустил возвращение к обсуждению обязательного призыва в армию ФРГ

Канцлер Германии подчеркнул, что немецкое правительство пока полагается на добровольную службу в вооруженных силах страны

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 9 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил обсуждения введения обязательной воинской повинности в случае, если набор новобранцев на добровольной основе не будет достаточным для запланированного увеличения численности ВС ФРГ.

"Мы полагаемся на добровольную службу. И я надеюсь, что нам удастся привлечь солдат в Бундесвер, в том числе и привлекательными предложениями. Мы хотим, чтобы вооруженные силы стали такими, какие нам нужны", - заявил Мерц в эфире телеканала ARD.

"Если добровольная служба сработает, я буду рад. Если нет, нам придется снова поговорить о воинской повинности", - констатировал канцлер ФРГ. Отвечая на вопрос о необходимости повышения расходов ФРГ на оборону, Мерц подчеркнул, что ВС Украины "не способны адекватно защитить страну без поддержки" Германии.

5 декабря Бундестаг принял закон о новой модели военной службы в Германии. Законопроект министра обороны ФРГ Бориса Писториуса обязывает молодых людей проходить медицинское освидетельствование и восстанавливает воинский учет. Потенциальные рекруты будут получать обязательные для заполнения анкеты, в них они должны будут ответить на вопросы о физической подготовке и готовности присоединиться к ВС ФРГ.

Набор в Бундесвер пока будет проходить на добровольной основе. Если же новобранцев не хватит для запланированного увеличения численности ВС, то может быть введен так называемый призыв по потребности. В этом случае молодых людей могут отбирать по жребию или с помощью другого механизма. Для этого потребуется отдельное решение Бундестага.

Минобороны ФРГ стремится увеличить численность Бундесвера примерно с 184 тыс. в настоящее время до 260 тыс. к 2035 году. Обязательный воинский призыв в Германии отменили в июле 2011 года, после чего произошел переход на профессиональную армию.