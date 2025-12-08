Naharnet: Израиль совершил восемь налетов на юг Ливана

Сведений о жертвах и пострадавших после атак не поступало

Редакция сайта ТАСС

БЕЙРУТ, 9 декабря. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС атаковали предполагаемые военные объекты шиитской организации "Хезболлах" в южных районах Ливана, сообщил новостной портал Naharnet.

Интенсивные ракетные удары были нанесены по горной местности Джебель-эс-Сафи, высотам Иклим-эт-Туфах и ущелью Вади-Румин. По сведениям портала, всего было совершено не менее восьми авианалетов. Сильные взрывы произошли в окрестностях населенных пунктов Джбаа и Набатия. О жертвах и пострадавших сведений не поступало.

Представитель Армии обороны Израиля Авихай Эдри в заявлении, распространенном в X на арабском языке, указал, что в ходе воздушных рейдов был уничтожен учебно-тренировочный комплекс, используемый спецподразделением "Радван". Ударам подверглись также военные сооружения, подземные укрытия, склады с боеприпасами и пусковые площадки, принадлежащие шиитским отрядам. В заявлении указывается, что активность "Хезболлах" на перечисленных выше объектах является нарушением соглашения о перемирии между Израилем и Ливаном.