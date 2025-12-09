Мерц признал, что его слова о миграции были не совсем удачными

Высказывания канцлера Германии вызвали осуждение и критику со стороны политиков и общественности ФРГ

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 9 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что его слова о том, что проблема миграции отражается на облике немецких городов, вероятно, были не совсем удачными.

"Возможно, мне стоило раньше сказать, что именно я имел в виду. Хорошо, сегодня я бы сделал это по-другому", - сказал Мерц, выступая в политической программе телеканала ARD "Арена", отвечая на соответствующий вопрос. При этом он отметил, что в стране есть города, "которые полностью заброшены". "Это как-то связано с тем, что я сказал. И мы должны это изменить", - пояснил канцлер.

"Именно поэтому я всегда говорю, что это две части одного и того же ответа. Нам нужна миграция, нам нужна иммиграция, нам нужна вся медицинская сфера, сфера здравоохранения, многие другие сферы", - подчеркнул глава правительства ФРГ. Без тех, кто приезжает из других стран, "это просто не сработало бы".

"И если вы критикуете это, то вы правы в том, что я, возможно, недостаточно это интерпретировал. Но я думаю, что любой, кто хоть немного попытался понять это, понял, что я имел в виду. И это не имеет никакого отношения к внешнему виду. Абсолютно никакого отношения", - заключил канцлер ФРГ.

14 октября Мерц заявил, что власти Германии исправляют предыдущие ошибки в миграционной политике и "далеко продвинулись в [решении проблемы] миграции". Однако, по его словам, "в облике городов [ФРГ] эта проблема все еще присутствует". 20 октября канцлер отказался ответить на вопрос, что именно он имел в виду, но рекомендовал задающим его обратиться к своим дочерям, чтобы получить, как утверждал он, "довольно четкий и ясный ответ". Высказывания Мерца вызвали осуждение и критику как со стороны политиков, так и общественности. Многие посчитали его слова "расистскими и дискриминационными", а в некоторых немецких городах прошли акции протеста против заявлений канцлера.