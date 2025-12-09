В Таиланде заявили, что в боях с Камбоджей 29 военных получили ранения

Представитель Вооруженных сил королевства Сурасан Кхонгсири сообщил, что один погиб

БАНГКОК, 9 декабря. /ТАСС/. Число таиландских военнослужащих, раненных в ходе боестолкновений с камбоджийскими войсками, возросло с 8 до 29. Об этом сообщил на брифинге представитель Вооруженных сил Таиланда Сурасан Кхонгсири.

"В ходе столкновений 1 таиландский военнослужащий погиб и 29 получили ранения", - сказал он.

Королевская армия Таиланда 8 декабря информировала, что камбоджийские силы начали обстрел таиландских позиций в приграничной зоне с 05:00 по местному времени (01:00 мск). ВВС Таиланда в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи. Второй округ Сухопутных сил Таиланда также сообщил, что Камбоджа обстреляла в понедельник и во вторник таиландскую территорию из систем БМ-21, применив дроны-камикадзе. Таиландские военные открыли ответный огонь с целью установить контроль над ключевыми районами и нанести урон противнику.