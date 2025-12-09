Депутат Рады Безуглая объявила забастовку с требованием уволить Сырского

Марьяна Безуглая пожаловалась на беспорядок на фронте, где нет пересмотра управления боем, "сокращения раздутых штабов" и внесения изменений в процесс мобилизации

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая объявила забастовку и намерена блокировать работу парламента до тех пор, пока не уволят главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского.

"Я приняла решение возобновить свою забастовку и блокировать всю деятельность парламента в зале, пока не уволят Сырского, - написала она в своем телеграм-канале. - Предупреждаю: блокирование трибуны, правки на подтверждение, процедуры - все, безотносительно к вносящимся законопроектам, мои действия будут одинаковыми. Каждый законопроект, который будет вынесен на рассмотрение, не будет рассмотрен, или как минимум будет разбит на куски, пока не уволят Сырского".

Депутат пожаловалась на беспорядок на фронте, где нет пересмотра управления боем, "сокращения раздутых штабов" и внесения изменений в процесс мобилизации. По ее словам, командование лишь продолжает делать "нереалистичные заявления" о якобы контролируемой ситуации в городах. Также сохраняются проблемы в противовоздушной обороне, а в рядах ВСУ числятся сотни невоюющих человек, которых "пристроили" за взятки, продолжала Безуглая. "Приоритетом, основой, защитой и будущим Украины является полная милитаризация и военная реформа. А пока Сырский и его шуты на своих должностях, это невозможно!" - считает депутат.

24 ноября Безуглая уже объявляла забастовку, требуя отставки Андрея Ермака с поста главы офиса Владимира Зеленского. Ермак был уволен после обысков 28 ноября. Однако депутат жалуется, что "все люди" Ермака остаются на своих должностях, а антикоррупционные органы прекратили публиковать пленки по делу о коррупции в окружении Зеленского и не предъявляют новых обвинений.