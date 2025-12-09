Саркози отказался от предложения Макрона о переводе в более безопасную тюрьму

Экс-президент Франции также отказался от любых других привилегий, кроме дежурившей у камеры охраны

БРЮССЕЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Экс-президент Франции Николя Саркози, который провел 21 день в тюрьме, рассказал в своей книге "Дневник заключенного", что на встрече с французским лидером Эмманюэлем Макроном, состоявшейся перед началом отбывания наказания, отказался от перевода в "более безопасное" исправительное учреждение и в целом от "привилегированного обращения". Об этом сообщило европейское издание Politico, ознакомившееся с текстом книги, которая поступит в продажу 10 декабря.

"Мне было нечего сказать ему, и я не был настроен на дружескую беседу", - приводит издание выдержку из "Дневника заключенного", где описана встреча экс-президента с Макроном. В книге отмечается, что Саркози отказался от предложения французского лидера перевести его в предположительно более безопасную тюрьму, а также от любых других привилегий, кроме дежурившей у камеры охраны.

В тексте книги, по данным Politico, фигурируют и другие политики. Так, Саркози благодарит за поддержку главу парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, а также основателя левой партии "Неподчинившаяся Франция", своего политического оппонента Жана-Люка Меланшона за то, что тот никак не прокомментировал его арест. Бывший французский президент также утверждает, что экс-премьер-министр страны Мишель Барнье направлял запрос на его посещение в тюрьме.

70-летний экс-президент Франции, занимавший этот пост в 2007-2012 годах, 25 сентября был признан виновным в соучастии в преступной группе по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании, но оправдан по обвинениям в сокрытии хищения госсредств и пассивной коррупции. При этом суд не установил факта нелегального финансирования избирательной кампании 2007 года. Саркози приговорили к пяти годам лишения свободы. 21 октября он начал отбывать наказание в одиночной камере тюрьмы Санте в XIV округе Парижа, где провел 21 день.

10 ноября Апелляционный суд Парижа удовлетворил ходатайство адвокатов Саркози об отмене предварительного тюремного заключения и переводе его под судебный контроль. По условиям судебного контроля ему запрещено покидать территорию Франции и общаться с любым действующим министром юстиции Франции на время судебного разбирательства, включая Жеральда Дарманена, который до оглашения нынешнего решения навещал его в тюрьме Санте. Рассмотрение апелляции Саркози на вынесенный в конце сентября приговор по делу о финансировании его предвыборной кампании ожидается в марте 2026 года.