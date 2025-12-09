МВБ США создало открытый портал с данными мигрантов с криминальным прошлым

В открытом доступе представлены данные почти 10 тыс. лиц, задержанных правоохранительными органами

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США открыло публичный портал с данными причастных к совершению преступлений мигрантов, которые были арестованы правоохранителями в рамках инициированной в начале года кампании по борьбе с нелегалами.

"Найдите худших из худших, которых задержали в вашем районе. С помощью этой прозрачной системы американцы смогут лично убедиться, какие угрозы общественной безопасности таились по соседству с ними", - сообщило министерство на новом портале.

В открытом доступе представлены данные почти 10 тыс. лиц, задержанных правоохранительными органами. В учетной карточке на каждого из них указаны имена, фамилии, страны происхождения, места ареста, а также категории преступлений, к которым были причастны представленные в базе мигранты. Большинство записей также сопровождается фотографиями задержанных.

Поиск содержит выбор по более чем 160 странам и территориям мира, по большинству из которых индексируются карточки отдельных задержанных мигрантов. В том числе в качестве отдельной категории на портале присутствует Югославия параллельно с теми современными республиками, которые ранее входили в состав этого государства. Помимо африканских, южноамериканских и азиатских стран в перечне также содержатся данные задержанных мигрантов с гражданством государств Западной и Восточной Европы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек. Американский лидер неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. После инаугурации он подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Трамп отметил, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.