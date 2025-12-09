Politico: Саркози пожаловался на "устроивших ад" соседей по тюрьме

Один из них пел песни из мультфильма "Король Лев", а другой несколько минут "бил по решетке своей камеры металлическим предметом", пишет в своей книге "Дневник заключенного" экс-президент Франции

БРЮССЕЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Бывший президент Франции Николя Саркози, пробывший 21 день в тюрьме, пожаловался в своей книге "Дневник заключенного" на других осужденных, превративших его жизнь в исправительном учреждении в ад, а также на условия содержания в камере. Об этом сообщило издание Politico, ознакомившееся с текстом книги, которая поступит в продажу 10 декабря.

"Заключенный неустанно бил по решетке своей камеры металлическим предметом. Этот грохот продолжался несколько минут. Мне он показался бесконечным. Атмосфера была угрожающей. Добро пожаловать в ад!" - приводит издание фрагмент из книги, в котором экс-президент Франции предпринимает попытку открыть окно в тюремной камере и "немедленно об этом жалеет". Саркози пожаловался на другого заключенного из соседней камеры, "который половину времени пел песни из мультфильма "Король Лев", а другую половину бил по решетке ложкой".

Бывшего французского лидера не устроили также условия содержания в камере, которую он сравнил с номером в дешевом отеле. "У меня никогда не было более жесткого матраса, даже когда я служил в армии, - пишет он. - Подушки были сделаны из странного материала, похожего на пластик, а от одеял - одно название". Саркози описывает, как отказывался от еды, поскольку обед приносили слишком рано. "Не думаю, что я многое упустил, отказавшись от пищи, поданной на маленьких пластиковых подносах. Ничего не имею против того, кто это готовил, но это было не очень аппетитно", - указал он, отметив, что запах тюремной еды вызывал у него тошноту, а поданный багет был размокшим.

70-летний экс-президент Франции, занимавший этот пост в 2007-2012 годах, 25 сентября был признан виновным в соучастии в преступной группе по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании, но оправдан по обвинениям в сокрытии хищения госсредств и пассивной коррупции. При этом суд не установил факта нелегального финансирования избирательной кампании 2007 года. Саркози приговорили к пяти годам лишения свободы. 21 октября он начал отбывать наказание в одиночной камере тюрьмы Санте в XIV округе Парижа и провел там 21 день.

10 ноября Апелляционный суд Парижа удовлетворил ходатайство адвокатов Саркози об отмене предварительного тюремного заключения и переводе его под судебный контроль. По условиям судебного контроля ему запрещено покидать территорию Франции и общаться с любым действующим министром юстиции Франции на время судебного разбирательства, включая Жеральда Дарманена, который до оглашения нынешнего решения навещал его в тюрьме Санте. Рассмотрение апелляции Саркози на вынесенный в конце сентября приговор по делу о финансировании его предвыборной кампании ожидается в марте 2026 года.