Польша получила заверения от США о сохранении в стране американских войск

Замглавы польского МИД Марчин Босацкий сообщил, что соответствующий документ передали правительству и канцелярии президента

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Вашингтон заверил Варшаву, что не собирается выводить из Польши американский воинский контингент. Об этом сообщил в интервью телеканалу TVP Info заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Босацкий.

"Польша получила со стороны США политическое заверение по вопросу пребывания американских войск в нашей стране", - сказал он, добавив, что документ был передан и правительству, и канцелярии президента Польши.

"То, в чем в данный момент нуждается Польша, это уверенность, что возможные различия взглядов европейцев и Соединенных Штатов не повлияют на нашу безопасность", - пояснил замглавы МИД.

В сентябре глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о том, что Польша готова разместить на своей территории еще большее число американских военнослужащих. Сейчас численность американского контингента в Польше оценивается примерно в 10 тыс. военнослужащих.