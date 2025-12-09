Белый дом опроверг сообщения о возможной отставке главы МВБ США

Кристи Ноэм курирует объявленную в начале года кампанию по борьбе с нелегальными мигрантами

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Белый дом опроверг сообщения о том, что президент США Дональд Трамп планирует отправить в отставку министра внутренней безопасности страны Кристи Ноэм, которая курирует объявленную в начале года кампанию по борьбе с нелегальными мигрантами.

Ранее телеканал MS Now сообщил со ссылкой на источники в администрации, что Трамп рассматривает возможность увольнения Ноэм в январе 2026 года. Главным претендентом на ее место, как утверждал телеканал, является губернатор штата Вирджиния Гленн Янгкин. На отставке Ноэм, как говорится в сообщении, настаивает заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер. Причины недовольства действующим министром со стороны представителей президентской администрации связаны с низкими темпами расширения числа мест содержания под стражей и рядом других проблем, сообщал MS Now.

"Все это сплошные фейковые новости. Министр Ноэм отлично справляется с реализацией программы президента и восстановлением безопасности Америки. [Телеканал] MS Now продолжает ставить себя в глупое положение, выдумывая истории, которые попросту не соответствуют действительности", - заявила представитель Белого дома Эбигейл Джексон в соцсети X.

Ранее Трамп заявлял, что до его прихода к власти в США нелегально въехали около 25 млн человек. Глава Белого дома неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. После инаугурации он подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Трамп отметил, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.