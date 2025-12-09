Thai PBS: число погибших на границе с Камбоджей военных Таиланда достигло трех

Потери произошли 8-9 декабря

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 9 декабря. /ТАСС/. Число погибших таиландских военнослужащих в столкновениях на границе с Камбоджей увеличилось до трех. Об этом сообщил телеканал Thai PBS со ссылкой на Королевскую армию Таиланда. Ранее было известно об одном погибшем.

Потери таиландской стороны относятся к периоду 8-9 декабря. По данным таиландского объединенного пресс-центра по вопросу ситуации на границе с Камбоджей, ранения в ходе конфликта получили 29 военнослужащих армии Таиланда.

Столкновения с применением стрелкового оружия начались на границе Таиланда и Камбоджи 7 декабря. Королевская армия Таиланда 8 декабря проинформировала, что камбоджийские силы ранним утром начали артиллерийский обстрел таиландских позиций в приграничной зоне. ВВС Таиланда в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи. Второй округ Сухопутных сил Таиланда сообщил, что Камбоджа обстреляла 8 и 9 декабря таиландскую территорию из систем БМ-21, применив также дроны-камикадзе. Таиландские военные открыли ответный огонь с целью установить контроль над ключевыми районами и нанести урон противнику.