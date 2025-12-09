Сийярто по-русски поприветствовал Мурашко перед заседанием межправкомиссии с РФ
Редакция сайта ТАСС
07:00
обновлено 07:20
МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто по прибытии на заседание российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству по-русски поприветствововал сопредседателя от РФ, министра здравоохранения Михаила Мурашко.
"Рад тебя снова видеть", - сказал Сийярто. "Спасибо за приглашение", - добавил глава МИД Венгрии. Министры пожали друг другу руки и пообщались с делегациями.
Затем Сийярто и Мурашко начали двустороннюю встречу, она проходит в закрытом для прессы режиме.
По итогам переговоров планируется подписание ряда документов.