Сийярто по-русски поприветствовал Мурашко перед заседанием межправкомиссии с РФ

Глава МИД Венгрии сказал сопредседателю российской части комиссии министру здравоохранения России, что рад снова его видеть

Редакция сайта ТАСС

© Рамина Рустамова/ Григорий Сапожников/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто по прибытии на заседание российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству по-русски поприветствововал сопредседателя от РФ, министра здравоохранения Михаила Мурашко.

"Рад тебя снова видеть", - сказал Сийярто. "Спасибо за приглашение", - добавил глава МИД Венгрии. Министры пожали друг другу руки и пообщались с делегациями.

Затем Сийярто и Мурашко начали двустороннюю встречу, она проходит в закрытом для прессы режиме.

По итогам переговоров планируется подписание ряда документов.