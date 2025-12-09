Спикер парламента Белоруссии: СГ готово адекватно ответить на угрозы Запада

Игорь Сергеенко заявил, что страны НАТО открыто готовятся к большой войне

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Союзное государство (СГ) готово дать адекватный ответ на угрозы со стороны Запада. Об этом заявил председатель Палаты представителей (нижней палаты) белорусского Национального собрания Игорь Сергеенко, выступая в Москве на сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

"Мы переживаем непростой этап истории, когда от наших усилий зависит не только будущее Союзного государства, но и судьба всего мира. Страны НАТО сегодня открыто готовятся к большой войне, реализуются детальные планы перевооружения, создания соответствующей инфраструктуры, логистики. Наращивается военное присутствие альянса у наших западных границ, уже даже обсуждается возможность нанесения превентивных ударов по России", - приводит его слова агентство БелТА.

"Мы готовы дать адекватный ответ на эти угрозы. Ратификация в текущем году договора о гарантиях безопасности Союзного государства позволяет использовать весь имеющийся арсенал сил и средств для защиты от потенциальной внешней угрозы", - подчеркнул Сергеенко.