Лукашенко заявил о необходимости актуализировать оборонные действия Белоруссии
Редакция сайта ТАСС
09:04
обновлено 09:19
МИНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости актуализировать оборонные действия республики.
"Нам надо актуализировать наши оборонные действия для того, чтобы все видели, что мы готовы защищать каждый клочок нашей земли", - приводит его слова агентство БелТА.
9 декабря Лукашенко собрал Совет безопасности. "Мы не можем не видеть эту самую мобилизацию и милитаризацию, - заявил президент. - Не станут эти страны (западные - прим. ТАСС) просто так тратить огромные деньги на, как они говорят, противостояние России и Беларуси. Мы ни на кого не собираемся нападать. Нам всего достаточно". Глава государства отметил, что военной безопасности и обороне государства уделяется большое внимание.