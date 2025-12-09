Лукашенко: Белоруссия не хочет войны, но готовится, чтобы ее избежать

Белорусский лидер подчеркнул, что его страна никого не считает своими противниками и соперниками

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Сергей Шелег/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не хочет войны, но готовится, чтобы ее избежать.

"Мы не хотим войны, мы никого не считаем своими противниками и соперниками. Но, тем не менее, мы готовимся к этой войне, чтобы ее не было. Тысячу раз об этом сказано. И мы об этом открыто и решительно заявляем. Наши интересы очень просты. Они не простираются за пределы наших границ. Все внутри нашего государства", - приводит его слова агентство БелТА.