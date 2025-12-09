Власти Газы зафиксировали более 730 случаев нарушения Израилем перемирия

Руководство анклава обвинили еврейское государство в "грубых и систематических нарушениях" достигнутых договоренностей

КАИР, 9 декабря. /ТАСС/. Израильские военные 738 раз нарушили соглашение о прекращении огня в секторе Газа с момента его вступления в силу 10 октября текущего года. Такие данные обнародовала пресс-служба властей палестинского анклава.

Согласно сообщению, опубликованному в ее Telegram-канале, речь идет об инцидентах, сопровождавшихся ударами с воздуха и стрельбой по мирным жителям сектора, вторжением израильской военной техники в жилые районы, незаконным сносом домов и иных гражданских строений.

По утверждению пресс-службы, число палестинцев, погибших в Газе за этот период в результате действий Израиля, превысило 380, 980 пострадали, еще 43 были задержаны израильскими военными.

Власти анклава обвинили еврейское государство в "грубых и систематических нарушениях" достигнутых договоренностей, а также положений международного гуманитарного права.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных. Согласно последним данным Минздрава Газы, общее число палестинцев, погибших в секторе вследствие боевых действий, составило около 70 тыс., более 171 тыс. получили ранения.

6 октября текущего года делегации Израиля и ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию конфликта в Газе при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу 10 октября.