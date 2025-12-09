Сийярто: Венгрия сохранит открытыми каналы связи с Россией

Глава венгерского МИД отметил, что украинский конфликт "не может быть разрешен на поле боя"

Редакция сайта ТАСС

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Венгрия намерена сохранить открытыми каналы связи с Россией, в том числе для поиска путей урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции после заседания российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Москве.

Он отметил, что украинский конфликт "не может быть разрешен на поле боя". "Нам нужно дипломатическое решение. Поэтому дипломатические каналы должны быть не заблокированы, а открыты. Именно поэтому мы, венгры, всегда поддерживали сотрудничество и диалог с Россией, основанные на взаимном уважении", - сказал Сийярто.

Министр подчеркнул, что "есть еще одна причина для такой позиции". "Надежное энергоснабжение Венгрии сегодня просто невозможно без России. И это не политический или идеологический, а серьезный физический вопрос", - пояснил глава МИД.

Сийярто добавил, что благодаря энергетическому сотрудничеству с РФ, а также своей политике в области энергетики венгерское правительство смогло обеспечить низкие цены на коммунальные услуги для населения и "предотвратить трехкратный рост цен на энергоносители".

Венгрия по-прежнему получает большую часть нефти из России по нефтепроводу "Дружба", а газа - по "Турецкому потоку". Перед поездкой в Москву Сийярто отмечал, что в этом году в его страну из РФ поступило 8,5 млн тонн нефти и свыше 7 млрд кубометров природного газа.